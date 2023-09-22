Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Boluspor evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.



Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 23. ve 75. dakikalarda Guy Landel kaydetti. Tuzlaspor'da Kevin Mata'nın 60. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.



Maçtan dakikalar



3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İdrissa Camara'nın sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu uzaklaştırdı. Devam eden atakta sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortada kafa vuruşunu yapan Camara topu dışarı gönderdi.



23. dakikada ceza sahası içerisinde topla giren Landel'in, sol ayağı ile kalecinin sağ köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



51. dakikada Samet Asatekin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şut direğe takıldı.



60. dakikada köşe vuruşundan yapılan ortaya düzgün vuran Mayingila Nzuzi Mata, topu filelerle buluşturdu. 1-1



75. dakikada kaleci Ferhat Kaplan, Adel'in şutunu kale direğinin dibinden kornere çeldi. Korner atışında arka direkte topla buluşan Michel Landel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1





