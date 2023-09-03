Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Erzurumspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

Şanlıurfaspor - Erzurumspor MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...