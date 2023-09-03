Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorumspor FK sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Çorumspor FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUMSPOR FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorumspor FK - Gençlerbirliği maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Çorumspor FK - Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE

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