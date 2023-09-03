1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, ceza sahasında Ferhat kafayı vurdu, üstten auta gitti.

32'nci dakikada Çorum FK'nın kazandığı köşe vuruşunda sağdan Atakan Akkaynak ortaladı, hava topuna çıkan Ahmet İlhan'la savunmadan seken topu kaleci Ertuğrul son anda çizgiden çıkardı.

45+2'nci dakikada Gençlerbirliği ilk yarının son dakikasında golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına ortalanan topu Sambou Yatabare kafayla içeri çevirdi, savunmaya da çarpan topu altı pasta Amilton voleyle ağlara gönderdi: 0-1.

52'inci dakikada Çorum FK atağında, sağdan Geraldo orta, Zargo Toure kafa vuruşu, üstten auta gitti.

87'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suat'ın şutu yandan auta gitti.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

STAT: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

ÇORUM FK : Ali, Sadık Arda (Dk. 78 Gökhan), Erkan, Ologo, Toure, Ferhat, Geraldo (Dk. 78 Suat), Atakan Cangöz, Thomas (Dk. 68 Eren), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Murat), Ahmet İlhan (Dk. 86 Ozan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul, Nzaba, Shaocong Wu, Alperen, Enes (Dk. 90+1 Özgür), Sambou Yatabare (Dk. 67 Ensar), Uğur , Yasin, Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Erdal), Amilton (Dk. 81 Akabueze), Muhammed Himmet (Dk. 81 Oltan)

GOL: Dk. 45+2 Amilton (Gençlerbirliği)

SARI KART: Ferhat (Çorum FK)