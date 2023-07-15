Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda Pazar günü saat 10.00'da başlayacak toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Başkent ekibinde mevcut başkan Niyazi Akdaş'ın 12 Haziran'da başkanlık görevini bırakmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış ve 9 Temmuz'daki ilk genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

Niyazi Akdaş, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık için yeniden aday olduğunu açıkladı. Daha önce adaylığını açıklayan kulüp asbaşkanı Osman Sungur ise Akdaş'ın tekrar seçime gireceğini açıklamasının ardından adaylık kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.