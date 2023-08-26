Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

Tuzlaspor'un 73. dakikada kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Tuzlaspor ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Mehmet Kapluhan

Tuzlaspor: Angeler, Gökhan Akkan, Bahtiyar (Dk. 27 James), Awuku, Zahit Çınar (Dk. 69 Halef Keklik), Mehmet Coşkun, Mehmet Taş, Bünyamin Yürür (Dk. 46 Koray Yağcı), Sadık Baş (Dk. 27 Nzuzi Mata), Mahamadou Ba (Dk. 69 Resul Türkkalesi), Gnadou

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar (Dk. 64 Sinan Kurt), Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 80 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 89 Erdem Gökçe), Regattin, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Prince (Dk. 64 Mete Kaan Demir), Mustafa Pektemek (Dk. 64 Bruno)

Goller: Dk. 17 Mustafa Pektemek, Dk. 19 Robin Yalçın, Dk. 23 ve 66 Ahmed Kutucu, Dk. 86 Claro (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Taş, Dk. 48 Mahamadou Ba, Dk. 88 Mehmet Coşkun, Dk. 90 Gnadou (Tuzlaspor)