Erzurumspor 1-2 Manisa FK (Maç sonucu ÖZET)

TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Manisa FK deplasmanda konuğu olduğu Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2023- 22:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023- 22:59