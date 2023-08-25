TFF 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti.
Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Mehmet Özer düdük çaldı.
Mücadelede Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 64. dakikada Burak Altıparmak kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golü ise 52. dakikada Yakup Kırtay'dan geldi.
Bu sonucun ardından Manisa FK aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, 12. sıradaki Erzurumspor 2 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak; Erzurumspor ise 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak.