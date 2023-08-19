Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu mücadelenin seremonisine, Hakan-Derya Balta çiftinin evlat edindiği depremzede Hilal Bilge ile çıktı. Hilal'in İstiklal Marşı okunurken ayağa kalması ise herkesi duygulandırdı.
Galatasaray-Trabzonspor maçında Kerem Aktüroğlu seremoniye depremzede Hilal Bilge ile çıktı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmzılı ekipte Kerem Aktürkoğlu mücadelenin seremonisine, Hakan-Derya Balta çiftinin evlat edindiği depremzede Hilal Bilge ile çıktı.
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Yayın Tarihi: 19.08.2023- 21:52