Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu. Misafir takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu
Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Champness (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Harun Alpsoy (Dk. 60 Tetteh), Ayuk (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Diakite, Dabo, Metehan (Dk. 60 Serhat Kot)
Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 85 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 54 Barış Alıcı), Mesut Can Tunalı (Dk. 64 Doğukan Taşdemir), Candeias, Amaral (Dk. 64 Emre Nefiz), Cem Ekinci, Souza (Dk. 85 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 11 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 74 Burak Öksüz (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 30 Diakite (Adanaspor)