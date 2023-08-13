Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Yasin Güreler ve 39'da Uğur Akdemir'den geldi. Konuk takımın tek golü ise 43. dakikada Hasan Ayaroğlu'dan geldi. Ayrıca ev sahibinin 72'de Uğur Akdemir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği sezona 3 puanla başladı, Ümraniyespor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.