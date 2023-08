Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



32. dakikada Levent'in ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Soukou'nun şutunda Mustafa Yumlu, kaleye giden topa güçlükle uzaklaştırdı.



48. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasında kale önünde Doğan Can, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1



87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Levent'in şutunda top az farkla kalenin üstünde dışarı çıktı.



90+4. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde Hasan Batuhan'ın vuruşunda Sitoe'ye çarpan top kaleye gitti. 1-1



STAT: Çotanak



HAKEMLER: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran



Erzurumspor: Göktuğ, Orhan (Hüseyin dk. 89), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Rosheuvel dk. 63), Muhammed Emin (Hasan Batuhan dk. 74), Mustafa Gürkan, Eren Tozlu, Muhammed Furkan



YEDEKLER: Rıdvan, Yakup, Fırat, Alperen, Furkan, Eren Özdemir, Enes



TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu



BANDIRMASPOR: Gkelios, Levent, Sergen, Taha, Mücahit, Mulumba (Sitoe dk. 89), Soukou, Doğan Can (Emirhan dk. 80), Mustafa, Metehan (Mervan dk. 80), Djitte (Jozefzoon dk. 63)



YEDEKLER: Akın, Emre, Aygün, Rahmetullah, Drame, Emir



TEKNİK DİREKTÖR: Erdan Parlatan



GOLLER: Doğan Can Davas (dk. 48), Edson Sitoe (dk. 90+4 k.k.) (Bandırmaspor)



SARI KARTLAR: Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Erzurumspor), Michel Mulumba (Bandırmaspor)