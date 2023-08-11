Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

13. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerin Metehan Altunbaş'ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

36. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Hüseyin Öztürk'ün şutunda top az farkla auta çıktı.

47.dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ercan Coşkun'un sert şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.

82. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Metehan Altunbaş, topu filelere gönderdi. 1-0

88. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Champnes, rakibini de geçerek dar açıdan topu ağlara yolladı. 2-0



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kaan Çalışır, Ali Uğurtan Demirtaş

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 65), Adel Bettaieb, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Şeref Özcan (Idrissa Camara dk. 65), Ercan Coşkun, Abdoulaye Diarrassouba, Arda Köksal (Berk Yıldız dk. 65)

Yedekler: Bartu Kulbilge, İsmail Çipe, Naby Oulare, Atalay Babacan, Mehmet Zahit Çınar, Bevic Oko, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Turgay Altay

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk (İbrahim Aksu dk. 52), Kubilay Aktaş (Mutlu Aksu Doğan dk. 79), Metehan Altunbaş, Samuel Tetteh (Joseph Champnes dk. 59), Eric Ayuk Mbu (Devran Şenyurt dk. 79), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Serhat Kot, Ferhat Katipoğlu

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, M. Fevzi Yıldırım, Cem Güzelbay, Burhan Uzun, Mehmet Sefa Etöz

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Metehan Altunbaş (dk. 83), Joseph Champnes (dk. 88) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Hakkı Türker, Serhat Kot, Devran Şenyurt (Adanaspor), Veaceslav Posmac, Ercan Coşkun (Boluspor)

