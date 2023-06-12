Eyüpspor'dan Caner Erkin ve Feghouli açıklaması! Transfer...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Asbaşkan Fatih Kulaksız, adı bir süredir Eyüpspor ile anılan Caner Erkin ve Feghouli hakkında konuştu.
Mehmet Cem Çakır| TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 12.06.2023- 14:06
Geride bıraktığımız sezonu play-off maçında Bodrumspor'a şansız bir şekilde elenerek kapatan İstanbul ekibi transferde düğmeye bastı.
Adı bir süredir Eyüpspor ile anılan Caner Erkin ve Feghouli için asbaşkan Fatih Kulaksız, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a konuştu.
Eyüpspor yeni sezonda da Arda Turan ile yola devam edecek.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Yeni sezon transfer çalışmalarına başladık. Hem Caner Erkin hem de Feghouli haberleri yalan.
Şu an maddi konularda anlaşma seviyelerine yaklaştığımız isim Gulbrandsen.