Eyüpspor'dan Caner Erkin ve Feghouli açıklaması! Transfer...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Asbaşkan Fatih Kulaksız, adı bir süredir Eyüpspor ile anılan Caner Erkin ve Feghouli hakkında konuştu.