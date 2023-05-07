TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Manisa FK sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 36. hafta maçında Manisa FK ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Göztepe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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