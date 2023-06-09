Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un yeni hocası açıklandı. Karadeniz temsilcisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."