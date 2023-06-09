TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Çaykur Rizespor Basın Bülteni— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 9, 2023
İlhan Palut İle Prensip Anlaşmasına Varıldı
Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır.
Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini… pic.twitter.com/uvf9IclgWA