Bodrumspor ile Göztepe, TFF Play-off turu maçında karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sisteminde oynanacak müsabaka Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE