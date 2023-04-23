TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Bodrumspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodrumspor - Denizlispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 34. hafta maçında Bodrumspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Denizlispor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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