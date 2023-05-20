Samsunspor Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da yönetim teknik direktör konusunda kararını verdi. İşte son detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 19:28
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, başkan Yüksel Yıldırım, başkan vekili ve icra kurulu üyesi Veysel Bilen ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun İstanbul'da toplantılar yaptığı belirtildi.
İki günlük toplantılarda Süper Lig planlamasının yapıldığı ve A takımın yol haritasının belirlendiği vurgulanan açıklamada, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesinin de 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.