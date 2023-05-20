Altay 3-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Altay sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti. Altay'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Arda Gezer, 45 ve 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 21:17
Tuzlaspor'un golünü 28. dakikada Bünyamin Yürür kaydetti.
Altay'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Arda Gezer, 45 ve 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altay 40 puanla sezonu noktaladı. Tuzlaspor 38 puanla sezonu bitirdi.