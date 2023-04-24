Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Bandırmaspor evinde 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 4-2 kaybetti ve play-off yolunda ciddi bir yara aldı.
Bandırmaspor'un gollerini 39. dakikada I.Saponjic ve 58. dakikada Caner Bağ atarken;
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri ise 76. dakikada Muhammed Özhan, 89. dakikada Eren Tozlu, 90. ve 90+14. dakikalarda M.Rosheuvel kaydetti.
Bandırmaspor bu sonuçla 50 puanla 9. sırada yer alırken, Erzurumspor ise 33 puanla 13. sırada kendine yer buldu.