Altay 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 21:10
Altay'ın golünü 76. dakikada penaltıdan 38 yaşındaki Marco Paixao kaydetti. Marco Paixao bu sezon ligde 19. golünü attı.
Göztepe 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle derbide 1 puanı kurtardı.
Ligde dört maçtır kazanamayan Altay puanını 33 yaptı. 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen ama kaybetmeme serisini 10 maça çıkaran Göztepe puanını 54'e çıkardı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altay, Boluspor'a konuk olacak. Göztepe, Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamayacak.