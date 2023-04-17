Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor sahasında Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yannick Bolasie ve 44'te Amilton kaydetti. Ayrıca konuk takımda 53. dakikada Halil Pehlivan çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 60 puana yükseldi. Boluspor ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Boluspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.