Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ivan Saponjic, 36'da Sergen Piçinciol ve 90+3'te ise Samuel Tetteh kaydetti. Sakaryaspor'un golleri ise 62. dakikada Isaac Donkor ve 90+1'de Ümit Kurt'tan geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 50 puana yükseldi. Sakaryaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 55 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Sakaryaspor ise sahasında Boluspor ile karşılaşacak.