Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Arda Turan, yoluna teknik direktör olarak devam ediyor.
Arda Turan'dan transfer bombası! Galatasaray...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü olan Arda Turan yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Turan, ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını gündeme aldı.
36 yaşındaki genç teknik adam, 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Galatasaray'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Arda Turan, Eyüpspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.