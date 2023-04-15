Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor ile A. Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi misafir takım 4-0 kazandı.
Karşılaşmada golleri 17 (P) ve 83. (P) dakikada Muhammed, 45+1. dakikada Dembele ve 85. dakikada Caner Aktaş kaydetti.
Ankara ekibinin 2. golünü atan Dembele mücadelenin 45+3. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Denizlispor ligde 17 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü ise 50 puana yükseldi.
KÜME DÜŞEN İLK TAKIM BELLİ OLDU!
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'den matematiksel olarak ligden düşen ilk takım oldu.