Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da, son olarak alınan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, dün sahasında oynadığı Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan sonucun ardından Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan Eyüpspor, Rizespor maçı sonrası Üzülmez ile yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına Zafer Turan'ı getiren mor - sarılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve Zafer Turan ile yollarını ayırdı. Eyüpspor cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" denildi.

Eyüpspor, Zafer Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti.