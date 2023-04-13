Çaykur Rizespor 2-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 13.04.2023- 18:05
Konuk ekibinin 1-0 öne geçtiği mücadele Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğyle sona erdi.
Sakaryaspor'un golünü Dimitrov kaydetti.
Rizespor'un golü ise Mary ve Bolasie'nin penaltı kaydettiği golle geldi.
Bu sonucun ardından Rizespor puanı 57 yaparken, Sakaryaspor 55 puanda kaldı.
MAÇTA DİKKAT ÇEKEN KARAR!
Rizespor-Sakaryaspor maçının hakemi Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Nalepa'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Daha sonrasında kartları karıştırdığını fark eden Saka, kararını düzelterek Nalepa'ya sarı kart çıkardı.