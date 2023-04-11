Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Göztepe kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Göztepe, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Atınç Nukan, 52. dakikada Kenneth Mamah ve 82. dakikada Marko Mihojevic kaydetti. Başkent temsilcisinin 64. dakikada Melih İnan ve 66. dakikada Musa Caner Aktaş ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Göztepe bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, bu sezonki 9. yenilgisini alan Keçiörengücü 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki karambolden yaralanan Atınç, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı 0-1

15. dakikada ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Taha Batuhan Yayıkçı'nın şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

52. dakikada Keçiörengücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Mamah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı etkili vuruşla ağları sarstı 0-2

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Melih İnan, rakiplerini çalımlayarak kale önüne kadar getirdiği topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 1-2

66. dakikada Dembelenin ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği ortaya iyi yükselerek şık bir kafa vuruşu yapan Caner Aktaş, takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2

82. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, ceza sahası içerisinde kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-3