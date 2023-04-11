Bodrumspor 2-2 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor sahasında Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahada 2-2 beraberlikle ayrıldı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2023- 18:02
Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahada 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bodrumspor'un gollerini Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Pendikspor'un gollerini Regattin ve Kappel'den geldi.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 54, Bodrumspor ise 49 yaptı.