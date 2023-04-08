Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Deni Milosevic (p) ve Oğuzhan Akgün kaydetti.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 55 puana yükseldi. Manisa FK ise 45 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Ömer topu çeldi.
45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıyı kullanan Deni Milosevic, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
60. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunu kaleci Furkan kurtardı.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün'ün şutunda top filelere gitti. 2-0