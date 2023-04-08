Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Altınordu sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Uğur Demirok (p) ve 54'te Cenk Alkılıç kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise Metehan Mimaroğlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 3 maç sonra kazandı ve 57 puana yükseldi. Altınordu ise 2 maç sonra kaybetti ve 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Altınordu deplasmanda Altay'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.