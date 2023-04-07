Boluspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 4-1 mağlup oldu.



17'nci dakikada Bregu'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Sousa'da kaldı.

39'uncu dakikada ev sahibi Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Sousa'dan seken topu Gökhan Alsan kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

52'nci dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kenan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

65'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan isim Gökdeniz Bayrakdar oldu. Gökdeniz'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu:1-3.

74'üncü dakikada savunmanın hatasında topu kapan Kenan Özer pasını Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 1-4.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

BOLUSPOR: Çağlar Şahin- Mehmet Çınar (Dk. 90 Balde), Naby Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Gökhan Alsan (Dk. 71 Landel), Joel Kayamba (Dk.58 Melih Okutan), Tugay Kaçar, Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Eray), Dejvi Bregu (Dk. 71 Berk), Dino Ndlovu

BODRUMSPOR: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 84 Erkan), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Omar Imeri (Dk. 77 Erdem), Musah Mohammed, Hakan Özmert (Dk. 77 Yekta), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Celal), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Koray)

GOLLER: Dk. 39 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 52 (P) Kenan Özer, Dk. 57, Dl. 65 ve Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Dejvi Bregu, Onur Ulaş (Boluspor), Üzeyir Ergün (Bodrumspor)

