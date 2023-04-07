Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Göztepe, zorlu rakibini Kenneth Obinna Mamah'ın 51. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Play off mücadelesi veren Göztepe bu galibiyetle puanını 47 yaparak 7. sıraya yükseldi.
Lider Samsunspor 63 puanda kaldı.
Samsunspor 32. haftada Tuzlaspor'u konuk edecek.
Göztepe ise Keçiörengücü deplasmanında sahne alacak.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)
Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)