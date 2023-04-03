Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, zirveyi hedefleyen Sakaryaspor'u evinde 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar 23'üncü dakikada penaltı kazandı, Sakaryaspor'dan Donkor direkt kırmızı kart gördü. Paixao kazanılan penaltıyı 26'da gole çevirdi: 1-0. Sakaryaspor 30'uncu dakikada Oğuz'la beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarısı berabere biten maçta Zeki 50'inci dakikada Altay'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Ceyhun, 65'te attığı golle Altay'a rahat nefes aldırdığı ve fark ikiye çıktı: 3-1. Altay kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla İzmir ekibi 31 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı, Sakaryaspor 52 puanda kalarak Süper Lig yolunda yara aldı.

8'inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe atışında Donkor'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

23'üncü dakikada Altay penaltı kazandı, Sakaryaspor ise 10 kişi kaldı. Kaleci Furkan'ın kısa düşen pasında Paxiao topa vurdu. Boş kaleye giden topa Donkor elle müdahale edince hakem önce penaltı noktasını gösterdi, ardından Donkor'a kırmızı kartını çıkardı.

26'ncı dakikada Paixao'nun penaltı golüyle Altay öne geçti: 1-0.

30'uncu dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Burak'ın arka direğe yaptığı ortada bomboş pozisyonda topa dokunan Oğuz ağları sarstı: 1-1.

50'inci dakikada Altay tekrar öne geçti. Ceza yayında topla buluşan Zeki topa düzgün vurdu, Altay golü buldu: 2-1.

59'uncu dakikada Berkan'ın ara pasında Paixao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Paixao'nun aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Altay golleri üçledi. Hızlı gelişen atakta Eren'in ortasında Paixao göğsüyle topu indirdi, Ceyhun meşin yuvarlağa gelişine vurdu: 3-1.

80'inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Mehmet Akyüz'ün indirdiği topa Nalepa gelişine vurdu, top üst direkten döndü.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Mehmet Şengül

ALTAY: Eren - Salih, İbrahim, Sefa, Naderi, Zeki (Dk. 78 Yusuf), Murat Berkan (Dk. 60 Ceyhun), Tolga (Dk. 84 Kutay), Eren (Dk. 84 Özgür), Deniz (Dk. 60 Arda), Paixao

SAKARYASPOR: Furkan - Oğuz, Donkor, Çağlayan, İsmail (Dk. 57 Milosevic), İbrahim (Dk. 78 Mehmet Akyüz), Hakan (Dk. 46 Ümit), Nalepa, Burak (Dk. 56 Dimitrov), Roshi (Dk. 39 Sacko), Kasongo

GOLLER: Dk. 26 (P.) Paixao, Dk. 50 Zeki, Dk. 65 Ceyhun (Altay), Dk. 30 Oğuz (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Donkor (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Çağlayan, Oğuz, Furkan (Sakaryaspor) - Tolga, Sefa, Paixao, Ceyhun (Altay)