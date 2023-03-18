TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Rizespor sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta maçında Rizespor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Altay maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Rizespor - Altay | CANLI İZLE

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