Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Göreve geldiğim gün söylediğimin tekrar altını çiziyorum, bu kupa Samsun kentinin olacak" dedi.

İŞTE EROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Samsunspor'da yaşanan bu değişimdeki en büyük pay, Samsun kentine ait. Şehirdeki sinerji, enerji ve güç kıvılcımı bugün artık dev bir ateşe dönüştü. Göreve geldiğimiz 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Hemen ardından Pendikspor ile deplasmanda oynayacağımız maç öncesi Samsun kentinin gerçek gücünü gördük. Evlerden sokaklara, oradan tribüne ve bizlere kadar yansıyan bu güç bize önce Pendik maçını kazandırdı sonrasında da bizi bu noktaya taşıyan seri geldi. En kritik maçlarımızda bu gücü hep arkamızda hissettik."



Eroğlu, başarıdaki payının en sonda olduğun ifade ederek, "Samsun kenti, Başkanımız Yüksel Yıldırım, İcra Kurulumuz, idari kadromuz, futbolcu grubumuz ile vefakar kulüp çalışanlarımız, geldiğimiz noktanın gerçek mimarlarıdır. Herkes, bir saatin dişlileri gibi kusursuz çalıştı. Bizlere de akrep ve yelkovan gibi sadece doğruyu göstermek kaldı. 19 maçlık yenilmezlik serisi ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olduk. Artık saat şampiyonluk zamanını göstermeye başladı. Göreve geldiğim gün söylediğimin tekrar altını çiziyorum, bu kupa Samsun kentinin olacak!" diye konuştu.

