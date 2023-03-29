Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Mithat Pala, Yannick Bolasie, Ogün Özçiçek ve John Mary kaydetti. Konuk takımın golleri ise Burak Altıparmak ve Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Ç. Rizespor 52 puana yükseldi. Manisa FK ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.