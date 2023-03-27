Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi!
İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 27.03.2023- 15:15
Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı'yı getirdi. Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı'yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.