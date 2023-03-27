Bursaspor’da Özer Hurmacı dönemi!

İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri