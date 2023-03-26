Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada John Mary kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Pa Dibba'nın 8. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 53 puanda kaldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Çaykur Rizespor ise 49 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.