Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor sahasında Boluspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'un golünü 42. dakikada Oğuz Yılmaz kaydederken; Boluspor bu gole 73'te Dino Ndlovu ve 90+2. dakikada ise Gökhan Alsan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 17 puanda kaldı. Boluspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Denizlispor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Boluspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.