Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi, 19 Mart Pazar ve 20 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 MART CUMA
20.00 Altınordu - Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
18 MART CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Altay: Gürcan Hasova
19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Mert Güzenge
19 MART PAZAR
13.30 Manisa FK - Eyüpspor: Burak Şeker
16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Pendikspor - Denizlispor: Yasin Kol
20 MART PAZARTESİ
20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor: Turgut Doman