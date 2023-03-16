Spor Toto 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. 27. hafta Altınordu-Tuzlaspor maçıyla başlayacak ve Sakaryaspor-Bodrumspor mücadelesiyle son bulacak. İşte haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler...

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi, 19 Mart Pazar ve 20 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 MART CUMA

20.00 Altınordu - Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

18 MART CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Altay: Gürcan Hasova

19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Mert Güzenge

19 MART PAZAR

13.30 Manisa FK - Eyüpspor: Burak Şeker

16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Pendikspor - Denizlispor: Yasin Kol

20 MART PAZARTESİ

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor: Turgut Doman