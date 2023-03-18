Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, Altay'ı 3-1 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 83 Emirhan Topçu), Alberk Koç (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Azubuike, Miya (Dk. 63 Ogün Özçiçek), Benhur Keser, Olawoyin, Amilton (Dk. 84 Haqi Osman), John Mary (Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş)
Altay: Eren Karataş, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 69 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam (Dk. 69 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım (Dk. 82 Kutay Yokuşlu), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Paixao
Goller: Dk. 8 Olawoyin, Dk. 21 John Mary, Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Björkander (Altay)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Miya, Dk. 51 Azubuike, Dk. 62 John Mary (Çaykur Rizespor), Dk. 13 Naderi, Dk. 27 Björkander, Dk. 45+2 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Salih Sarıkaya, Dk. 76 Efe Sarıkaya (Altay)