Göztepe golcü Loue'yi aldı

Tüm Türkiye'deki spor organizasyonlarıyla birlikte Spor Toto 1'inci Lig'e de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri yüzünden ara verilmesiyle haftayı maç yapmadan geçirecek Göztepe, transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar aradığı golcüyü İsveç'ten buldu. İzmir ekibi, son olarak Hammarby takımının formasını giyen Fildişi Sahilli santrfor Bayere Junior Loue'yi kadrosuna dahil etti. Göztepe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığı açıklandı. Hammarby takımında futbola başlayan Loue, geçen sezon da Sırbistan ekibi Zeleznicar Pancevo'da top koşturdu.