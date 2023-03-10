Gergin geçen Denizlispor-Sakaryaspor maçında ceza yağmuru

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gergin geçen Denizlispor ile Sakaryaspor müsabakasında her iki kulübede küfürlü tezahürat nedeniyle para cezası keserken, belirli tribün taraftarının bir sonraki maça girmesini yasakladı.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023- 11:27