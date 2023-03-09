Bursaspor'a flaş ceza!

PFDK, Amedspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 9 Mart 2023 tarihli kararları açıklandı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde 5 Mart Pazar günü Bursaspor, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılırken mücadele öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, ev sahibi ekibi 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. hakkında, 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. 'nin, 05.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

CORENDON ALANYASPOR Kulübü sporcusu LEROY JOHAN FER'in, 03.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 04.03.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT D ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"