Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
MAÇ NOTLARI
STAT: Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Şahan Yılmaz, Mehmet Pekmezci
TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt, Gameli, Gökhan Akkan, Muhammed Bayır, Moutari (Yahaya dk. 58) Ogün Bayrak, Rotman, İmbula (Erol Akdağ dk. 81), Mehmet Taş, Mata (Ozan Papaker dk. 90+2), Adeniyi (Ömürcan Artan dk. 90+2)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir (Muhammed Ertürk dk. 87), Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil (Gökhan Altıparmak dk. 80), Yasin Güreler, Torje (Ivan Ikic dk. 46), Rodrigues, Mete Kaan Demir (Enes Keskin dk. 61), Mohammed Rharsalla, Ayovi (Doukara dk. 61)
GOL: Gameli (dk. 77) (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Mata (Tuzlaspor), Fontaine, Mohammed Rharsalla (Gençlerbirliği)