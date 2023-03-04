Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.
MAÇ NOTLARI
Stat: Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Muhammet Ali Doğan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Barış Yardımcı (Dk. 46 Malle), Mikail Okyar, Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 89 Costa), Bekir Karadeniz (Dk. 83 Aykut Çeviker), Melih İnan (Dk. 75 Hamza Gür), Dembele
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Emre Kaplan, Koutroumpis, Sergen Piçinciol, Okan Alkan (Dk. 68 Arda Şengül), Mulumba, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 39 Tetteh), Kerim Avcı, Aksel Aktaş (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Soukou (Dk. 86 Atabey Çiçek), Saponjic (Dk. 86 Terzic)
Goller: Dk. 60 Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 74 Bekir Karadeniz, Dk. 77 Rashad Muhammed, Dk. 90+4 Costa (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 45+1 Dembele, Dk. 45+5 Barış Yardımcı, Dk. 45+7 Bekir Karadeniz, Dk. 90+4 Costa (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Gkelios, Dk. 45+5 Mulumba, Dk. 45+6 Aksel Aktaş (Beyçimento Bandırmaspor)