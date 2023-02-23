Kocaelispor ile Sakaryaspor'un depremzedeler yararına karşılaştığı maçın son dakikalarında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Kocaelispor ile Sakaryaspor, 'Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım' sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi. Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.

Maç esnasında Sakaryasporlu taraftarlar arasında tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti. Yaşanan olayın ardından polis kavga çıkaran kişileri stattan uzaklaştırdı. Mücadelenin son dakikalarında ise Sakaryasporlu bir taraftar sahaya atlayarak Kocaelispor tribününe Sakaryaspor atkısı açtı. Bazı Kocaelispor taraftarları sahaya girmeye çalışırken, tribünlerde yer alan diğer taraftarlar, Sakaryasporlu taraftara yabancı maddeler attı. Olay sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan arbedeyi polis güçlükle yatıştırdı. Karşılaşma Kabongo Kasongo ve İbrahim Has'ın attığı gollerle Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.