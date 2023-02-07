Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybettik!

Yeni Malatyaspor'un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıklandı.

Yeni Malatyaspor, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadeleri kullanıldı.

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