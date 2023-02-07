Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı!
Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajı yayımladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 07.02.2023- 20:16
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başsağlığı mesajları şöyle:
Galatasaray: Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Fenerbahçe: Hepimizin başı sağ olsun. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Beşiktaş: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, Malatya'da meydana gelen depremde göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.
Trabzonspor: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın Malatya'daki deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.